鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估上修至-0.08元，預估目標價為7.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共37位分析師，對Snap公司(SNAP-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.08元上修至-0.08元，其中最高估值0.14元，最低估值-0.22元，預估目標價為7.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.14(0.14)0.560.81.01
最低值-0.22(-0.22)-0.26-0.10.21
平均值-0.07(-0.07)0.110.240.44
中位數-0.08(-0.08)0.090.220.33

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值68.05億78.07億84.00億92.71億
最低值65.51億69.61億74.69億78.94億
平均值66.94億73.55億79.45億85.13億
中位數67.01億73.60億79.70億85.39億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.31-0.89-0.82-0.42-0.27
營業收入41.17億46.02億46.06億53.61億59.31億

詳細資訊請看美股內頁：
Snap公司(SNAP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSNAP

相關行情

台股首頁我要存股
Snap公司4.555+0.55%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty