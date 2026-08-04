鉅亨速報 - Factset 最新調查：帕蘭提爾科技(PLTR-US)EPS預估上修至1.59元，預估目標價為201.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對帕蘭提爾科技(PLTR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.44元上修至1.59元，其中最高估值1.74元，最低估值1.3元，預估目標價為201.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.74(1.61)
|2.9
|4.97
|8.54
|最低值
|1.3(1.3)
|1.47
|2.42
|4.86
|平均值
|1.55(1.46)
|2.21
|3.32
|6.7
|中位數
|1.59(1.44)
|2.25
|3.22
|6.7
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|84.32億
|146.20億
|252.39億
|425.61億
|最低值
|76.54億
|103.18億
|142.47億
|243.21億
|平均值
|80.27億
|119.05億
|173.92億
|334.41億
|中位數
|81.55億
|117.02億
|170.91億
|334.41億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.27
|-0.18
|0.10
|0.21
|0.69
|營業收入
|15.42億
|19.06億
|22.25億
|28.66億
|44.75億
詳細資訊請看美股內頁：
帕蘭提爾科技(PLTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- AI需求熱！Palantir財報財測亮眼 盤後狂漲14%
- 本週操盤筆記：美7月非農、SpaceX超微Sandisk財報、AI行情及中東局勢
- 美股下周催化劑：7月非農、SpaceX首份財報、SK海力士評級解禁
- 不只押注OpenAI！微軟CEO納德拉：AI模型不該被綁死 客戶跨模型使用量半年暴增5倍
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇