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鉅亨速報 - Factset 最新調查：帕蘭提爾科技(PLTR-US)EPS預估上修至1.59元，預估目標價為201.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共29位分析師，對帕蘭提爾科技(PLTR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.44元上修至1.59元，其中最高估值1.74元，最低估值1.3元，預估目標價為201.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.74(1.61)2.94.978.54
最低值1.3(1.3)1.472.424.86
平均值1.55(1.46)2.213.326.7
中位數1.59(1.44)2.253.226.7

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值84.32億146.20億252.39億425.61億
最低值76.54億103.18億142.47億243.21億
平均值80.27億119.05億173.92億334.41億
中位數81.55億117.02億170.91億334.41億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.27-0.180.100.210.69
營業收入15.42億19.06億22.25億28.66億44.75億

詳細資訊請看美股內頁：
帕蘭提爾科技(PLTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPLTR

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