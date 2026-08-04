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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grab控股(GRAB-US)EPS預估上修至0.11元，預估目標價為5.90元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Grab控股(GRAB-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.11元上修至0.11元，其中最高估值0.23元，最低估值0.08元，預估目標價為5.90元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.23(0.23)0.250.320.17
最低值0.08(0.07)0.050.110.17
平均值0.13(0.12)0.160.210.17
中位數0.11(0.11)0.150.20.17

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值43.02億53.90億62.45億64.41億
最低值40.68億47.65億54.92億64.41億
平均值41.57億50.36億59.29億64.41億
中位數41.52億50.37億60.06億64.41億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-6.39-0.44-0.11-0.030.07
營業收入6.75億14.33億23.59億27.97億33.70億

詳細資訊請看美股內頁：
Grab控股(GRAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGRAB

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