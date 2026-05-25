鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grab控股(GRAB-US)EPS預估上修至0.1元，預估目標價為5.97元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Grab控股(GRAB-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.1元上修至0.1元，其中最高估值0.19元，最低估值0.04元，預估目標價為5.97元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.19(0.19)
|0.26
|0.3
|0.27
|最低值
|0.04(0.04)
|0.1
|0.14
|0.27
|平均值
|0.11(0.11)
|0.16
|0.22
|0.27
|中位數
|0.1(0.1)
|0.15
|0.21
|0.27
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|42.66億
|52.45億
|61.43億
|58.71億
|最低值
|40.16億
|47.15億
|52.62億
|58.71億
|平均值
|41.14億
|49.67億
|58.46億
|58.71億
|中位數
|41.05億
|48.99億
|58.90億
|58.71億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-6.39
|-0.44
|-0.11
|-0.03
|0.07
|營業收入
|6.75億
|14.33億
|23.59億
|27.97億
|33.70億
詳細資訊請看美股內頁：
Grab控股(GRAB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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