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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grab控股(GRAB-US)EPS預估下修至0.1元，預估目標價為5.90元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Grab控股(GRAB-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.11元下修至0.1元，其中最高估值0.16元，最低估值0.07元，預估目標價為5.90元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.16(0.16)0.250.3
最低值0.07(0.07)0.110.14
平均值0.11(0.11)0.160.21
中位數0.1(0.11)0.160.2

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值42.26億51.85億61.43億
最低值40.16億47.19億54.92億
平均值41.19億49.66億59.11億
中位數41.13億49.90億59.70億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-6.39-0.44-0.11-0.030.07
營業收入6.75億14.33億23.59億27.97億33.70億

詳細資訊請看美股內頁：
Grab控股(GRAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGRAB

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