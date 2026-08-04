鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安森美半導體(ON-US)EPS預估上修至3.2元，預估目標價為110.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共28位分析師，對安森美半導體(ON-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.1元上修至3.2元，其中最高估值3.3元，最低估值2.9元，預估目標價為110.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.3(3.3)5.47
最低值2.9(2.83)3.715.43
平均值3.17(3.09)4.55.95
中位數3.2(3.1)4.515.92

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值66.28億76.29億92.63億
最低值62.98億69.00億78.55億
平均值65.30億73.52億83.48億
中位數65.43億73.50億82.95億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.274.254.893.630.29
營業收入67.40億83.26億82.53億70.82億59.95億

詳細資訊請看美股內頁：
安森美半導體(ON-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSON

相關行情

台股首頁我要存股
安森美半導體80.4-1.48%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty