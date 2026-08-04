鉅亨速報 - Factset 最新調查：安森美半導體(ON-US)EPS預估上修至3.2元，預估目標價為110.00元
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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對安森美半導體(ON-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.1元上修至3.2元，其中最高估值3.3元，最低估值2.9元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.3(3.3)
|5.4
|7
|最低值
|2.9(2.83)
|3.71
|5.43
|平均值
|3.17(3.09)
|4.5
|5.95
|中位數
|3.2(3.1)
|4.51
|5.92
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|66.28億
|76.29億
|92.63億
|最低值
|62.98億
|69.00億
|78.55億
|平均值
|65.30億
|73.52億
|83.48億
|中位數
|65.43億
|73.50億
|82.95億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.27
|4.25
|4.89
|3.63
|0.29
|營業收入
|67.40億
|83.26億
|82.53億
|70.82億
|59.95億
詳細資訊請看美股內頁：
安森美半導體(ON-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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