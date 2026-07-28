凌華機器人應用營收比重後年估達1成 成長性將高於公司平均

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-28 17:49

工業電腦廠凌華 (6166-TW) 積極布局機器人應用，總經理黃怡暾表示，目前手上已有 10 個進行中的機器人專案，至於人形機器人預計明年進入試量產、2028 年進入較大規模放量，營收比重估將突破 1 成。

凌華總經理黃怡暾。(鉅亨網資料照)

黃怡暾指出，目前機器人發展最迅速的兩大市場分別是中國跟美國，凌華都有掌握到領頭指標客戶，有的更是長期合作許久；凌華主要供應控制器，目前聚焦在四足、輪式、壁掛 (協作型) 及人形等四大機器人應用。

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此外，凌華與鴻海 (2317-TW) 合資的法博智能移動，業績也持續向上，黃怡暾表示，法博今年營收估達 300 萬美元 (約新台幣近 1 億元)，隨著跟國內協作機器人大廠合作加深，明年營收可望成長 50%。

黃怡暾指出，觀察目前機器人產業發展，不僅是工業、商用型機器人，小型的陪伴機器人也呈現蓬勃發展，目前凌華機器人相關營收比重約 7-8%，但預計明後年可望達到 1 成，且成長性將高於公司平均。

凌華董事長劉鈞認為，現階段的機器人產業重點已從技術研發逐步轉向尋找實際應用場景、讓市場願意買單，現階段機器人量產規模較大的產品仍以結合感測與控制系統的自主型機械手臂為主。