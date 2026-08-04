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群益證(6005-TW)下週(8月11日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利1.31元，合計股利1.71元。
以今日(8月4日)收盤價34.85元計算，預估參考價為30.46元，權息值合計為4.39元，股息殖利率1.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
群益證(6005-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為在集中交易市場及其營業處所受託買賣與自行買賣有價證券。辦理有價證券之融資、融券業務及自營期貨、期貨交易輔助人業務。承銷有價證券、有價證券股務事項之代理。近5日股價下跌2.95%，集中市場加權指數下跌0.57%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/11
|34.85
|0.4
|1.15%
|1.31
|2025/06/17
|22.1
|1.5
|6.79%
|0.0
|2024/07/16
|24.85
|1.33
|5.35%
|0.0
|2023/07/13
|14.5
|0.39
|2.69%
|0.0
|2022/07/14
|12.65
|1.65
|13.04%
|0.0
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