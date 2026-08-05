盤後速報 - 宏致(3605)下週(8月12日)除息1.57元，預估參考價99.93元
鉅亨網新聞中心
宏致(3605-TW)下週(8月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.57元。
以今日(8月5日)收盤價101.50元計算，預估參考價為99.93元，息值合計為1.57元，股息殖利率1.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
宏致(3605-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子、電腦、車用、網通、消費性電子、工業、醫療等連接器及配件。電子線連接線組、無線通訊射頻連接器線組、金屬沖壓件。前各項及各式零組件等產品之研發、生產及銷售等業務。近5日股價上漲9.2%，集中市場加權指數上漲4.22%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/12
|101.50
|1.57203
|1.55%
|0.0
|2026/04/23
|73.9
|1.000721
|1.35%
|0.0
|2025/09/04
|73.2
|0.72088
|0.98%
|0.0
|2023/08/17
|27.5
|0.55
|2.0%
|0.0
|2022/08/16
|39.35
|1.4998
|3.81%
|0.0
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