鉅亨速報

盤後速報 - 宏致(3605)下週(8月12日)除息1.57元，預估參考價99.93元

鉅亨網新聞中心

宏致(3605-TW)下週(8月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.57元。

以今日(8月5日)收盤價101.50元計算，預估參考價為99.93元，息值合計為1.57元，股息殖利率1.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

宏致(3605-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子、電腦、車用、網通、消費性電子、工業、醫療等連接器及配件。電子線連接線組、無線通訊射頻連接器線組、金屬沖壓件。前各項及各式零組件等產品之研發、生產及銷售等業務。近5日股價上漲9.2%，集中市場加權指數上漲4.22%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/12 101.50 1.57203 1.55% 0.0
2026/04/23 73.9 1.000721 1.35% 0.0
2025/09/04 73.2 0.72088 0.98% 0.0
2023/08/17 27.5 0.55 2.0% 0.0
2022/08/16 39.35 1.4998 3.81% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數44611.6+2.88%
宏致101.5+9.61%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
宏致

68.97%

勝率

#當沖高手_強

偏強
宏致

68.97%

勝率

#上升三紅K

偏強
宏致

68.97%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
宏致

68.97%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
宏致

68.97%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty