盤後速報 - 旭軟(3390)下週(8月11日)除息0.2元，預估參考價22.6元

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傳波灣國家對美缺乏針對伊朗戰略很不滿 「這一國」希望華府硬幹

〈台股盤前要聞〉狂飆3186點後回防4萬3、Q2GDP上修至12.92%、聯發科上調ASIC市占率

輝達市值有望達到10兆美元？外媒點出「下一波成長引擎」

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40天驚魂記！從市值崩跌規模超過去年GDP到單日飆18% 韓股去槓桿動盪結束了？

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