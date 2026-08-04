盤後速報 - 旭軟(3390)下週(8月11日)除息0.2元，預估參考價22.6元
鉅亨網新聞中心
旭軟(3390-TW)下週(8月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(8月4日)收盤價22.80元計算，預估參考價為22.6元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
旭軟(3390-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為軟性印刷電路板。近5日股價下跌4.24%，櫃買市場加權指數下跌4.02%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/11
|22.80
|0.1991
|0.87%
|0.0
|2025/07/31
|21.3
|1.0
|4.69%
|0.0
|2024/07/22
|32.5
|0.7
|2.15%
|0.0
|2023/07/10
|17.95
|0.68
|3.79%
|0.0
|2022/07/14
|21.35
|0.38
|1.78%
|0.0
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