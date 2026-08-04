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盤後速報 - 旭軟(3390)下週(8月11日)除息0.2元，預估參考價22.6元

鉅亨網新聞中心

旭軟(3390-TW)下週(8月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

以今日(8月4日)收盤價22.80元計算，預估參考價為22.6元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

旭軟(3390-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為軟性印刷電路板。近5日股價下跌4.24%，櫃買市場加權指數下跌4.02%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/11 22.80 0.1991 0.87% 0.0
2025/07/31 21.3 1.0 4.69% 0.0
2024/07/22 32.5 0.7 2.15% 0.0
2023/07/10 17.95 0.68 3.79% 0.0
2022/07/14 21.35 0.38 1.78% 0.0

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