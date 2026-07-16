鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-16 09:52

鉅祥 (2476-TW) 旗下軟板廠旭軟 (3390-TW) 對去年配息約 0.2 元敲定將在 8 月 11 日除息交易，同時，旭軟對今年營運布局將加深國際化布局，偵測伺服器液冷是否洩漏應用軟板預計下半年放量出貨。

軟板廠旭軟在國際化布局，主要聚焦在智慧眼鏡、伺服器液冷散熱、無人機以及半導體設備應用。

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鉅祥旗下軟板廠旭軟 2026 年 5 月將完成在台新廠的建置並將進入量產，自動化程度高旭軟在桃園龜山廠進入全能量產後，將可挹注 5 萬米平方的月產能，等於是對現有的產能再加倍。

旭軟 2026 年第二季營收達 2.76 億元，年增 50.94%，創 4 年來同期新高，2026 年上半年營收 4.87 億元，年增 28.92%，也創 4 年同期新高。

同時，旭軟對 2026 年營運布局將加深國際化布局，並聚焦在智慧眼鏡、伺服器液冷散熱、無人機以及半導體設備應用，並將逐步放量出貨。半導體設備方面，旭軟以軟板的的重要感測也與全球半導體加熱器大廠 Watlow 締結為策略合作夥伴，相關軟板產品已完成驗證，預計 2026 年下半年進入批量生產，2027 年正式量產。

旭軟已為日本電裝、Toppan 的合格供應商，並將績增兩日本客戶用於電動車的電池感溫系統及心導管長尺吋軟板，旭軟指出，對非中非台海外市場的大力開發的重點，同時，並布局市場前景佳的 AI、半導體、無人機應用領域，以提高高毛利產品營收比重。