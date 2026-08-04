鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-08-04 14:56

根據 DIGITIMES 最新調查報告，受到關鍵零組件供應吃緊影響，壓抑整機系統出貨力道，第二季全球伺服器僅季增 3.8%，並預估第三季伺服器出貨將季增 2.8%。另外，也預期伺服器出貨龍頭廣達 (2382-TW) 與第二名的緯穎 (6669-TW) 出貨差距將在第三季縮小。

DIGITIMES 指出，第二季受到記憶體、CPU 及 IC 載板等關鍵零組件供應吃緊影響，抑制整機系統的出貨力道，全球伺服器出貨季對季僅成長 3.8%。

‌



回顧第二季市場表現，DIGITIMES 表示，美國大型 CSP 業者受惠 Agentic AI 應用快速發展，帶動雲端業者算力部署轉向以 CPU 為主的運算與儲存加速器，推升美國大型 CSP 業者採購量季增 11.6%。

不過品牌商表現則相對黯淡，DIGITIMES 指出，由於除大型雲端業者受到更多供給限制，一般企業客戶對伺服器漲價接受度較低，拖累出貨表現，第二季品牌商出貨季減 5.6%。

展望第三季，DIGITIMES 表示，全球伺服器出貨動能延續，預期第三季出貨雖可超過 500 萬台，但成長速度因缺料問題而放緩，預估季對季出貨成長 2.8%。其中，美系大型 CSP 業者採購量僅季增 1.7%，成長明顯趨緩；品牌商方面則可望迎來返台，戴爾 (DELL-US)、美超微 (SMCI-US) 及慧與 (HPE-US) 三大品牌廠出貨預估季對季成長 5.8%。

台廠代工出貨部分，DIGITIMES 預期，廣達第三季伺服器出貨占全球比重將回落至 2 成以內，而緯穎在微軟、Meta 與亞馬遜三大客戶訂單成長帶動下，比重將顯著提升，因此廣達與緯穎出貨差距將縮小。