鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-08-04 10:08

LED 廠億光 (2393-TW)7 月 30 日向美國密西根東區聯邦地方法院南部分院提起專利侵權訴訟，對日亞化提起專利侵權訴訟，控告日亞化所製造及銷售之高功率 LED 產品侵害億光美國覆晶第 7,554,126 號專利。

億光在美控告日亞化 提起LED專利侵權訴訟。(圖：shutterstock)

在上開訴訟中，億光的美國第 7,554,126 號專利涉及 LED 覆晶和封裝製程，透過調整 N/P 電極的面積比例，使 LED 晶片與焊料具有良好接著性，可兼顧高散熱及封裝可靠度。

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此項關鍵技術應用範疇極為廣泛，除了可應用於閃光燈 LED 產品外，亦適用於車用 LED 產品、高功率照明與顯示等領域，屬 LED 覆晶封裝關鍵技術。對於 美國第 7,554,126 專利，億光於下列國家擁有家族專利：美國、日本、中國等地區。

億光聲明，日亞化的特定 LED 產品已使用億光美國覆晶第 7,554,126 號專利技術。該專利不僅可用於移動裝置光學元件產品，更可涵蓋消費性電子元件、照明、燈絲、UVC、車用光學元件 LED 、CSP、背光、閃光燈及 Mini/Micro LED 等多個領域。

億光重申專利權主要的目的是為了保護創新研發成果，並且鼓勵產業發展；針對市場上不法的侵權行為，億光必要時將採取法律行動，絕不寬貸，以捍衛億光尊重智慧財產權之一貫立場。