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盤中速報 - 福懋科(8131)大漲7%，報64.2元

鉅亨網新聞中心

福懋科(8131-TW)04日09:49股價上漲4.2元，報64.2元，漲幅7%，成交3,047張。

福懋科(8131-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為接受委託各型積體電路之封裝、測試與模組之加工及研究開發業務。CC01080電子零組件製造業。

近5日股價下跌7.12%，集中市場加權指數下跌0.57%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4,717 張
  • 外資買賣超：-4,553 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：-165 張
  • 融資增減：-1,186 張
  • 融券增減：-13 張

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