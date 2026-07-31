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盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲21.28點至347.51點，漲幅6.52%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間31日11:36，櫃買市場加權指數上漲21.28點（或6.52%），暫報347.51點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-16.8%
  • 近 1 月：-23.59%
  • 近 3 月：-15.17%
  • 近 6 月：+8.46%
  • 今年以來：+18.1%

焦點個股


車用記憶體概念領漲+9.32%。其中 華東(8110-TW) 上漲 9.93% ; 南亞科(2408-TW) 上漲 9.91% ; 福懋科(8131-TW) 上漲 9.78% 。

轉單利多概念領漲+9.27%。其中 聯電(2303-TW) 上漲 10% ; 華邦電(2344-TW) 上漲 9.7% ; 旺宏(2337-TW) 上漲 9.48% 。


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集中市場加權指數43000.85+7.68%
華東37.1+9.93%
南亞科360.5+9.91%
福懋科56+9.59%
聯電121+10.0%
華邦電130+9.70%
旺宏100.5+9.48%

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