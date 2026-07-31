盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲21.28點至347.51點，漲幅6.52%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間31日11:36，櫃買市場加權指數上漲21.28點（或6.52%），暫報347.51點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-16.8%
- 近 1 月：-23.59%
- 近 3 月：-15.17%
- 近 6 月：+8.46%
- 今年以來：+18.1%
焦點個股
車用記憶體概念領漲+9.32%。其中 華東(8110-TW) 上漲 9.93% ; 南亞科(2408-TW) 上漲 9.91% ; 福懋科(8131-TW) 上漲 9.78% 。
轉單利多概念領漲+9.27%。其中 聯電(2303-TW) 上漲 10% ; 華邦電(2344-TW) 上漲 9.7% ; 旺宏(2337-TW) 上漲 9.48% 。
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