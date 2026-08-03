盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲10.45點至358.3點，漲幅3%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間03日09:09，櫃買市場加權指數上漲10.45點（或3%），暫報358.30點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.89%
- 近 1 月：-20.86%
- 近 3 月：-9.55%
- 近 6 月：+18.19%
- 今年以來：+25.92%
焦點個股
車用記憶體概念領漲+4.26%。其中 福懋科(8131-TW) 上漲 9.98% ; 華東(8110-TW) 上漲 9.93% ; 南亞科(2408-TW) 上漲 9.91% 。
SDN概念領漲+4.19%。其中 安瑞-KY(3664-TW) 上漲 10% ; 智邦(2345-TW) 上漲 5.41% ; 明泰(3380-TW) 上漲 2.19% 。
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