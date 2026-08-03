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盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲10.45點至358.3點，漲幅3%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間03日09:09，櫃買市場加權指數上漲10.45點（或3%），暫報358.30點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-7.89%
  • 近 1 月：-20.86%
  • 近 3 月：-9.55%
  • 近 6 月：+18.19%
  • 今年以來：+25.92%

焦點個股


車用記憶體概念領漲+4.26%。其中 福懋科(8131-TW) 上漲 9.98% ; 華東(8110-TW) 上漲 9.93% ; 南亞科(2408-TW) 上漲 9.91% 。

SDN概念領漲+4.19%。其中 安瑞-KY(3664-TW) 上漲 10% ; 智邦(2345-TW) 上漲 5.41% ; 明泰(3380-TW) 上漲 2.19% 。


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集中市場加權指數43569.44+1.04%
福懋科60.3+7.30%
華東40.8+9.97%
南亞科396.5+9.99%
安瑞-KY6.16+10.0%
智邦2330+9.65%
明泰28.85+5.10%

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#高盈餘高毛利

偏弱
華東

77.78%

勝率
偏弱
福懋科

81.48%

勝率
偏弱
南亞科

59.38%

勝率

#指標剛突破

偏弱
華東

77.78%

勝率

#極短線強勢

偏弱
華東

77.78%

勝率
偏弱
南亞科

59.38%

勝率

#動能均線獲利股

偏弱
福懋科

81.48%

勝率
偏弱
南亞科

59.38%

勝率

#營收獲利增加

偏弱
南亞科

59.38%

勝率

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