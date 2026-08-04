盤中速報 - 旺宏(2337)大漲7.24%，報118.5元
鉅亨網新聞中心
旺宏(2337-TW)04日09:31股價上漲8元，報118.5元，漲幅7.24%，成交47,453張。
旺宏(2337-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路、各種半導體零組件，及其系統應用產品之。研究發展、設計、製造、測試、銷售及顧問諮詢。
近5日股價下跌11.95%，集中市場加權指數下跌0.57%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-31,070 張
- 外資買賣超：-27,158 張
- 投信買賣超：-3,945 張
- 自營商買賣超：+33 張
- 融資增減：-2,297 張
- 融券增減：+1,917 張
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