盤中速報 - 茂矽(2342)大漲7.28%，報36.1元
鉅亨網新聞中心
茂矽(2342-TW)04日11:32股價上漲2.45元，報36.1元，漲幅7.28%，成交1,690張。
茂矽(2342-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為1. 研究、設計、發展、測試、製造及銷售各種大型、超大型積體電。路及其相關之零組件及系統產品。 2.太陽能電池及相關系統與產品。
近5日股價下跌12.14%，集中市場加權指數下跌0.57%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+616 張
- 外資買賣超：+629 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-13 張
- 融資增減：-1,002 張
- 融券增減：-1 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 茂矽(2342)大漲7.18%，報32.1元
- 盤中速報 - 茂矽(2342)大跌7.02%，報29.8元
- 盤中速報 - 茂矽(2342)股價殺至跌停，跌停價31.25元，成交2,253張
- 盤中速報 - 茂矽(2342)大跌8.36%，報35.1元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇