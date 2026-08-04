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盤中速報 - 茂矽(2342)大漲7.28%，報36.1元

鉅亨網新聞中心

茂矽(2342-TW)04日11:32股價上漲2.45元，報36.1元，漲幅7.28%，成交1,690張。

茂矽(2342-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為1. 研究、設計、發展、測試、製造及銷售各種大型、超大型積體電。路及其相關之零組件及系統產品。 2.太陽能電池及相關系統與產品。

近5日股價下跌12.14%，集中市場加權指數下跌0.57%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+616 張
  • 外資買賣超：+629 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-13 張
  • 融資增減：-1,002 張
  • 融券增減：-1 張

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集中市場加權指數43241.78-0.33%
茂矽36.1+7.28%

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