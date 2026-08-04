鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估上修至68.57元，預估目標價為5485元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2026年EPS預估：中位數由68.04元上修至68.57元，其中最高估值78.6元，最低估值58.48元，預估目標價為5485元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|78.6(78.6)
|185.27
|427.25
|最低值
|58.48(54.66)
|76.07
|166.76
|平均值
|68.12(67.07)
|140.96
|278.57
|中位數
|68.57(68.04)
|138.81
|270.42
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|711,377,000
|1,343,097,280
|2,600,337,500
|最低值
|613,845,000
|937,071,000
|1,363,441,000
|平均值
|661,842,440
|1,123,239,250
|1,960,725,170
|中位數
|660,019,000
|1,124,100,000
|1,896,117,630
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|105,319,255
|106,386,578
|76,978,637
|118,141,106
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|595,965,682
|530,585,886
|433,446,330
|548,796,030
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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