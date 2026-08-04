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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估上修至68.57元，預估目標價為5485元

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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2026年EPS預估：中位數由68.04元上修至68.57元，其中最高估值78.6元，最低估值58.48元，預估目標價為5485元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值78.6(78.6)185.27427.25
最低值58.48(54.66)76.07166.76
平均值68.12(67.07)140.96278.57
中位數68.57(68.04)138.81270.42

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值711,377,0001,343,097,2802,600,337,500
最低值613,845,000937,071,0001,363,441,000
平均值661,842,4401,123,239,2501,960,725,170
中位數660,019,0001,124,100,0001,896,117,630

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS105,319,255106,386,57876,978,637118,141,106
營業收入
(單位：新台幣千元)		595,965,682530,585,886433,446,330548,796,030

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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