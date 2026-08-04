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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對台燿(6274-TW)做出2026年EPS預估：中位數由34.66元上修至36.05元，其中最高估值40.2元，最低估值22.93元，預估目標價為2032.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|40.2(40.2)
|100.07
|178.48
|最低值
|22.93(22.93)
|53.91
|111.35
|平均值
|34.23(34.11)
|72.03
|133.33
|中位數
|36.05(34.66)
|70.47
|119.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|61,760,350
|120,421,080
|202,912,800
|最低值
|54,648,000
|82,558,000
|139,243,250
|平均值
|58,789,580
|101,201,740
|167,589,300
|中位數
|58,889,910
|100,739,690
|164,187,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,409,149
|2,604,368
|823,435
|1,261,424
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,340,235
|23,070,425
|16,002,537
|18,472,128
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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