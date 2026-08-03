盤中速報 - MongoDB公司(MDB-US)大漲5.09%，報354.65美元
鉅亨網新聞中心
MongoDB公司(MDB-US)截至台北時間03日21:46股價上漲17.17美元，報354.65美元，漲幅5.09%，成交量100,286（股），盤中最高價354.65美元、最低價343.33美元。
美股指數盤中表現
MongoDB公司(MDB-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.16%
- 近 1 月：-4.9%
- 近 3 月：+28.1%
- 近 6 月：-9.45%
- 今年以來：-19.59%
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