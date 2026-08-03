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盤中速報 - Alphabet公司(C)(GOOG-US)大漲5%，報374.49美元

鉅亨網新聞中心

Alphabet公司(C)(GOOG-US)截至台北時間03日23:44股價上漲17.84美元，報374.49美元，漲幅5%，成交量11,778,768（股），盤中最高價374.49美元、最低價363.27美元。

美股指數盤中表現

Alphabet公司(C)(GOOG-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+11.77%
  • 近 1 月：+0.13%
  • 近 3 月：-6.93%
  • 近 6 月：+3.41%
  • 今年以來：+13.66%

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美股美股盤中盤中速報Alphabet公司(C)

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費城半導體11335.190.21%
Alphabet公司(C)375.06+5.16%

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