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鉅亨速報 - Factset 最新調查：UDR不動產信託(UDR-US)EPS預估上修至0.91元，預估目標價為41.00元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對UDR不動產信託(UDR-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.88元上修至0.91元，其中最高估值1.18元，最低估值0.4元，預估目標價為41.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.18(1.18)0.80.89
最低值0.4(0.4)0.320.41
平均值0.85(0.83)0.520.66
中位數0.91(0.88)0.50.66

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值17.31億18.02億18.45億19.31億
最低值16.78億17.17億17.81億18.53億
平均值17.06億17.58億18.20億18.92億
中位數17.08億17.57億18.22億18.92億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.480.261.340.261.13
營業收入12.91億15.17億16.28億16.72億17.12億

詳細資訊請看美股內頁：
UDR不動產信託(UDR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSUDR

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