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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.13%，報106.2美元

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Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間03日21:31股價上漲5.19美元，報106.20美元，漲幅5.13%，成交量124,928（股），盤中最高價106.44美元、最低價104.72美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+16.27%
  • 近 1 月：+20.49%
  • 近 3 月：+13.65%
  • 近 6 月：-11.16%
  • 今年以來：-37.7%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A106.485+5.42%

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