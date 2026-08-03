盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.13%，報106.2美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間03日21:31股價上漲5.19美元，報106.20美元，漲幅5.13%，成交量124,928（股），盤中最高價106.44美元、最低價104.72美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+16.27%
- 近 1 月：+20.49%
- 近 3 月：+13.65%
- 近 6 月：-11.16%
- 今年以來：-37.7%
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - MongoDB公司(MDB-US)大漲5.09%，報354.65美元
- 盤中速報 - Workday公司(WDAY-US)大漲5.09%，報168.5美元
- 盤中速報 - 亞馬遜(AMZN-US)大漲5.08%，報285.39美元
- 盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.04%，報245.54美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇