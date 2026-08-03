鉅亨速報 - Factset 最新調查：SpaceX(SPCX-US)EPS預估下修至-0.21元，預估目標價為225.00元
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根據FactSet最新調查，共36位分析師，對SpaceX(SPCX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.18元下修至-0.21元，其中最高估值0.72元，最低估值-1.9元，預估目標價為225.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.72(0.72)
|2.18
|6.57
|12.63
|最低值
|-1.9(-1.9)
|-0.78
|-0.52
|-1.07
|平均值
|-0.35(-0.35)
|0.68
|2.99
|4.46
|中位數
|-0.21(-0.18)
|0.78
|2.35
|4.01
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|457.81億
|964.68億
|2,075.34億
|3,889.91億
|最低值
|255.10億
|439.42億
|539.97億
|538.54億
|平均值
|385.68億
|719.88億
|1,301.76億
|2,072.36億
|中位數
|386.55億
|732.41億
|1,415.48億
|1,922.09億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.35
|--
|-0.38
|營業收入
|103.87億
|140.15億
|186.74億
詳細資訊請看美股內頁：
SpaceX(SPCX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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