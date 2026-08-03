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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至0.7元，預估目標價為6.77元

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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.74元下修至0.7元，其中最高估值1.24元，最低估值0.37元，預估目標價為6.77元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.24(1.24)2.032.722.77
最低值0.37(0.37)0.610.641.27
平均值0.72(0.73)1.261.862.18
中位數0.7(0.74)1.231.92.29

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,913.69億1,982.00億2,040.23億2,037.72億
最低值1,791.73億1,812.09億1,810.99億1,970.90億
平均值1,850.36億1,908.36億1,952.33億2,003.41億
中位數1,853.69億1,909.29億1,950.30億2,002.51億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.485.626.472.01-8.75
營業收入1,766.10億1,887.47億2,049.19億1,696.93億1,732.46億

詳細資訊請看美股內頁：
Stellantis N.V(STLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSTLA

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