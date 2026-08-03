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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估上修至3.16元，預估目標價為34.78元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.04元上修至3.16元，其中最高估值3.65元，最低估值2.44元，預估目標價為34.78元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.65(3.65)3.153.264.39
最低值2.44(2.44)1.681.312.9
平均值3.19(3.14)2.522.773.31
中位數3.16(3.04)2.63.022.97

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值457.50億455.36億458.31億384.98億
最低值345.87億314.43億315.56億312.88億
平均值411.92億373.92億389.46億348.93億
中位數414.64億387.07億383.53億348.93億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.222.531.591.231.55
營業收入369.75億513.86億386.79億396.19億355.66億

詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCVE

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