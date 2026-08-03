鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估上修至3.16元，預估目標價為34.78元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.04元上修至3.16元，其中最高估值3.65元，最低估值2.44元，預估目標價為34.78元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.65(3.65)
|3.15
|3.26
|4.39
|最低值
|2.44(2.44)
|1.68
|1.31
|2.9
|平均值
|3.19(3.14)
|2.52
|2.77
|3.31
|中位數
|3.16(3.04)
|2.6
|3.02
|2.97
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|457.50億
|455.36億
|458.31億
|384.98億
|最低值
|345.87億
|314.43億
|315.56億
|312.88億
|平均值
|411.92億
|373.92億
|389.46億
|348.93億
|中位數
|414.64億
|387.07億
|383.53億
|348.93億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.22
|2.53
|1.59
|1.23
|1.55
|營業收入
|369.75億
|513.86億
|386.79億
|396.19億
|355.66億
詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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