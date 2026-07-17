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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估下修至3.07元，預估目標價為32.51元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.12元下修至3.07元，其中最高估值3.86元，最低估值2.44元，預估目標價為32.51元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.86(3.86)3.173.574.39
最低值2.44(2.44)1.631.312.77
平均值3.13(3.14)2.482.813.29
中位數3.07(3.12)2.462.883.01

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值483.62億432.61億474.85億364.37億
最低值345.87億311.60億337.62億340.94億
平均值401.18億374.80億397.13億352.66億
中位數405.70億378.00億374.06億352.66億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.222.531.591.231.55
營業收入369.75億513.86億386.79億396.19億355.66億

詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCVE

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