鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估下修至3.07元，預估目標價為32.51元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.12元下修至3.07元，其中最高估值3.86元，最低估值2.44元，預估目標價為32.51元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.86(3.86)
|3.17
|3.57
|4.39
|最低值
|2.44(2.44)
|1.63
|1.31
|2.77
|平均值
|3.13(3.14)
|2.48
|2.81
|3.29
|中位數
|3.07(3.12)
|2.46
|2.88
|3.01
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|483.62億
|432.61億
|474.85億
|364.37億
|最低值
|345.87億
|311.60億
|337.62億
|340.94億
|平均值
|401.18億
|374.80億
|397.13億
|352.66億
|中位數
|405.70億
|378.00億
|374.06億
|352.66億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.22
|2.53
|1.59
|1.23
|1.55
|營業收入
|369.75億
|513.86億
|386.79億
|396.19億
|355.66億
詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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