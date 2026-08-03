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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估下修至5.29元，預估目標價為67.00元

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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對西方石油(OXY-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.38元下修至5.29元，其中最高估值7.92元，最低估值4.01元，預估目標價為67.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.92(7.92)6.425.93.93
最低值4.01(4.01)1.522.333.44
平均值5.55(5.57)3.723.853.69
中位數5.29(5.38)3.693.713.69

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值265.25億262.30億265.39億242.37億
最低值229.06億215.91億228.14億242.37億
平均值248.32億237.67億242.27億242.37億
中位數246.67億237.14億239.94億242.37億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.5812.403.902.441.61
營業收入259.62億362.53億283.31億270.99億215.61億

詳細資訊請看美股內頁：
西方石油(OXY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSOXY

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