鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估下修至5.29元，預估目標價為67.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對西方石油(OXY-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.38元下修至5.29元，其中最高估值7.92元，最低估值4.01元，預估目標價為67.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.92(7.92)
|6.42
|5.9
|3.93
|最低值
|4.01(4.01)
|1.52
|2.33
|3.44
|平均值
|5.55(5.57)
|3.72
|3.85
|3.69
|中位數
|5.29(5.38)
|3.69
|3.71
|3.69
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|265.25億
|262.30億
|265.39億
|242.37億
|最低值
|229.06億
|215.91億
|228.14億
|242.37億
|平均值
|248.32億
|237.67億
|242.27億
|242.37億
|中位數
|246.67億
|237.14億
|239.94億
|242.37億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.58
|12.40
|3.90
|2.44
|1.61
|營業收入
|259.62億
|362.53億
|283.31億
|270.99億
|215.61億
詳細資訊請看美股內頁：
西方石油(OXY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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