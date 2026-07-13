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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估上修至5.62元，預估目標價為65.00元

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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對西方石油(OXY-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.45元上修至5.62元，其中最高估值7.57元，最低估值4.47元，預估目標價為65.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.57(8.45)6.424.63.93
最低值4.47(2.22)2.152.833.44
平均值5.66(5.56)3.983.833.69
中位數5.62(5.45)3.913.883.69

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值290.31億268.06億265.39億242.37億
最低值231.49億221.60億233.99億242.37億
平均值257.98億243.54億244.47億242.37億
中位數259.40億245.63億241.37億242.37億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.5812.403.902.441.61
營業收入259.62億362.53億283.31億270.99億215.61億

詳細資訊請看美股內頁：
西方石油(OXY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSOXY

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