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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mohawk工業(MHK-US)EPS預估上修至9.76元，預估目標價為132.00元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Mohawk工業(MHK-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.58元上修至9.76元，其中最高估值10.03元，最低估值8.48元，預估目標價為132.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值10.03(8.94)1112.45
最低值8.48(8.05)9.0510.15
平均值9.42(8.57)9.9611.4
中位數9.76(8.58)9.8711.21

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值112.52億115.74億120.28億
最低值105.89億109.39億114.71億
平均值110.83億113.72億118.30億
中位數111.27億114.09億119.21億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS14.940.39-6.908.145.93
營業收入112.01億117.37億111.35億108.37億107.85億

詳細資訊請看美股內頁：
Mohawk工業(MHK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMHK

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