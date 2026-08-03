鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mohawk工業(MHK-US)EPS預估上修至9.76元，預估目標價為132.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Mohawk工業(MHK-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.58元上修至9.76元，其中最高估值10.03元，最低估值8.48元，預估目標價為132.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.03(8.94)
|11
|12.45
|最低值
|8.48(8.05)
|9.05
|10.15
|平均值
|9.42(8.57)
|9.96
|11.4
|中位數
|9.76(8.58)
|9.87
|11.21
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|112.52億
|115.74億
|120.28億
|最低值
|105.89億
|109.39億
|114.71億
|平均值
|110.83億
|113.72億
|118.30億
|中位數
|111.27億
|114.09億
|119.21億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|14.94
|0.39
|-6.90
|8.14
|5.93
|營業收入
|112.01億
|117.37億
|111.35億
|108.37億
|107.85億
詳細資訊請看美股內頁：
Mohawk工業(MHK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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