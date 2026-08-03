鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class ATEM-US的目標價調降至61.5元，幅度約3.91%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)提出目標價估值：中位數由64元下修至61.5元，調降幅度3.91%。其中最高估值100元，最低估值35元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Tempus AI, Inc. Class A評價：積極樂觀10位、保持中立7位、保守悲觀2位。
Tempus AI, Inc. Class A今(3日)收盤價為43.87元。近5日股價上漲3.91%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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