鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)EPS預估下修至-0.37元，預估目標價為64.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.33元下修至-0.37元，其中最高估值-0.17元，最低估值-0.59元，預估目標價為64.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.17(-0.17)
|0.51
|1.2
|2.67
|最低值
|-0.59(-0.6)
|-0.54
|-1.13
|0.82
|平均值
|-0.36(-0.36)
|-0.08
|0.44
|1.75
|中位數
|-0.37(-0.33)
|-0.1
|0.54
|1.75
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|15.99億
|20.40億
|25.34億
|28.57億
|最低值
|15.88億
|18.38億
|21.54億
|24.97億
|平均值
|15.93億
|19.46億
|23.15億
|26.86億
|中位數
|15.93億
|19.38億
|23.27億
|27.03億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.75
|-1.97
|-1.73
|-4.60
|-1.41
|營業收入
|2.58億
|3.21億
|5.32億
|6.93億
|12.72億
詳細資訊請看美股內頁：
Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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