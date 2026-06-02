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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)EPS預估下修至-0.37元，預估目標價為64.00元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.33元下修至-0.37元，其中最高估值-0.17元，最低估值-0.59元，預估目標價為64.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.17(-0.17)0.511.22.67
最低值-0.59(-0.6)-0.54-1.130.82
平均值-0.36(-0.36)-0.080.441.75
中位數-0.37(-0.33)-0.10.541.75

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值15.99億20.40億25.34億28.57億
最低值15.88億18.38億21.54億24.97億
平均值15.93億19.46億23.15億26.86億
中位數15.93億19.38億23.27億27.03億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.75-1.97-1.73-4.60-1.41
營業收入2.58億3.21億5.32億6.93億12.72億

詳細資訊請看美股內頁：
Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTEM

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Tempus AI, Inc. Class A49.4-2.12%

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