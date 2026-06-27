鉅亨網編譯許家華 2026-06-27 11:40

「女股神」Cathie Wood 旗下 ARK Invest 持續調整投資組合。根據 ARK Invest 公布的 6 月 26 日每日交易資料，公司大幅減碼中國電商龍頭阿里巴巴 (BABA-US)，同時加碼加密貨幣交易平台 Coinbase(COIN-US)、人工智慧 (AI) 軟體公司 Palantir Technologies(PLTR-US)、生技公司 Recursion Pharmaceuticals(RXRX-US) 及 SpaceX(SPCX)，反映 ARK 持續聚焦 AI、加密資產、生物科技及太空產業等創新科技領域。

此次最大一筆交易為出售阿里巴巴股票。ARK 透過旗下 ARK Innovation ETF(ARKK)、ARK Next Generation Internet ETF(ARKW) 及 ARK Fintech Innovation ETF(ARKF) 三檔 ETF，合計賣出 570,391 股阿里巴巴股票，交易金額約 5,420 萬美元。

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這也是 ARK 近期持續降低中國資產配置的最新動作。市場人士指出，近一年來 ARK 已多次減碼中概股，將資金重新配置至 AI、加密貨幣及高成長科技產業。

在買進方面，ARK 最主要加碼標的是 Coinbase。

資料顯示，公司透過 ARKK、ARKW 及 ARKF 三檔 ETF 合計買進 68,366 股 Coinbase，總交易金額約 970 萬美元。

Cathie Wood 長期看好加密貨幣產業發展，Coinbase 一直是 ARK 核心持股之一。分析人士指出，隨著比特幣現貨 ETF 普及、機構投資人持續進場，以及加密資產交易量回升，ARK 持續提高 Coinbase 持股，反映其對加密貨幣生態系長期成長仍具高度信心。

另一項重要加碼標的是 AI 軟體公司 Palantir。

ARK 透過三檔 ETF 共買進 41,601 股 Palantir 股票，交易金額約 450 萬美元，延續近期持續加碼趨勢。

市場認為，Palantir 受惠於企業 AI 需求快速成長，加上美國政府及國防部持續擴大 AI 應用，使其成為近年 AI 概念股的重要代表之一。公司今年以來股價表現強勁，也吸引不少主動型基金提高持股比重。

除了 AI 與加密貨幣，ARK 也持續布局生物科技及太空產業。

資料顯示，ARK 買進 609,643 股 Recursion Pharmaceuticals，交易金額約 200 萬美元。Recursion 利用 AI 協助新藥研發，被視為 AI 結合生技的重要代表企業。

此外，ARK 同步買進 45,728 股 SpaceX 股票，投入金額接近 700 萬美元。

SpaceX 近期完成首次公開發行 (IPO) 後，持續成為市場焦點。公司除了星鏈 (Starlink) 衛星網路業務外，也積極推進 Starship 火箭、衛星網路及 AI 資料中心衛星等計畫，吸引 ARK 持續增加配置。

除此之外，ARK 亦針對部分中小型創新公司進行部位調整，包括 Alamar Biosciences(ALMR-US)、Generate Biomedicines(GENB) 及 Tempus AI(TEM-US) 等個股，顯示基金持續依照主題式投資策略，動態調整各產業配置。

市場人士指出，Cathie Wood 近年投資策略始終圍繞五大創新平台，包括人工智慧、機器人、自動化、生物科技、區塊鏈及太空探索等領域。近期持續減碼阿里巴巴、加碼 Coinbase、Palantir 及 SpaceX，也再次反映 ARK 將資金集中於其最看好的高成長創新產業。