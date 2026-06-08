鉅亨網記者張欽發 台北
PCB 鑽孔墊材廠鉅橡 (8074-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，2026 年 5 月營收 1.31 億元，月減 9.02%，年增 23.08%，累計 2026 年 1-5 月營收 6.39 億元，年增 22.67%。
鉅橡表示，全球電子產業逐步進入傳統旺季，加上 AI 伺服器、高效能運算（HPC）等應用需求持續帶動高階 PCB 市場成長，5 月營收較去年同期成長約 23..08%，因部分客戶進行生產排程與供應調整，使 5 月營收較上月下滑，然從接單狀況來看，客戶需求仍維持強勁，公司自 5 月以來接單量較去年同期呈現成長的趨勢，目前除透過生產調度與人力支援提升供貨效率外，也持續強化提高產能利用率，以滿足客戶即時交期需求。
鉅橡指出，今年以來兩岸市場出貨表現皆維持成長態勢，台灣與中國市場出貨量均較去年同期成長，其中台灣市場受惠 AI 需求持續擴大，高階 PCB 材料出貨比重維持高檔，帶動整體產品組合持續優化。雖然近期原物料價格仍維持高檔水準，但受惠高階產品出貨占比提升，整體獲利結構維持穩健，有助支撐毛利率表現並維持獲利能力。
鉅橡 2026 年第一季營收 3.64 億元，毛利率 26.28%，季減 0.12 個百分點，年增 4.56 個百分點，稅後首季稅後純益 4247 萬元，與上季相當，年增 1.1 倍，每股純益 0.52 元。
鉅橡持續優化產品組合並提升高附加價值產品比重，搭配即時供應優勢與彈性生產調度，強化在 PCB 供應鏈中的競爭力；同時新廠預計最快今年第四季試車投產，未來將提升接單彈性與產能效率，支撐後續營運成長。
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