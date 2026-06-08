鉅橡表示，全球電子產業逐步進入傳統旺季，加上 AI 伺服器、高效能運算（HPC）等應用需求持續帶動高階 PCB 市場成長，5 月營收較去年同期成長約 23..08%，因部分客戶進行生產排程與供應調整，使 5 月營收較上月下滑，然從接單狀況來看，客戶需求仍維持強勁，公司自 5 月以來接單量較去年同期呈現成長的趨勢，目前除透過生產調度與人力支援提升供貨效率外，也持續強化提高產能利用率，以滿足客戶即時交期需求。