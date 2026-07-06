鉅橡6月營收1.45億元 年增23% AI需求旺推升下半年展望佳

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鉅橡進一步表示，今年上半年兩岸市場需求同步增溫，台灣及中國大陸業績皆較去年同期成長約 20-30%，顯示 AI、高速運算及電子產業升級所帶動的需求持續擴大。而隨著 PCB 產業傳統旺季即將來臨，客戶拉貨動能可望進一步升溫，公司審慎樂觀看待第三季營運表現。

面對持續增加的訂單需求，鉅橡除透過生產調度與人力支援提升供貨效率外，也持續優化產能配置，並積極推進新廠建置計畫，以強化整體供應能力。隨著營收規模持續擴大及產能利用率維持高檔，規模經濟效益逐步發酵，加上高階產品出貨占比提升與產品組合持續優化，雖原物料價格仍處高檔，但整體獲利結構仍維持穩健，有助於進一步支撐毛利率表現與獲利能力，並為未來營運成長奠定長遠基礎。