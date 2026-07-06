鉅橡6月營收1.45億元 年增23% AI需求旺推升下半年展望佳
鉅亨網記者張欽發 台北
PCB 鑽孔墊材廠鉅橡 (8074-TW) 今 (6) 日公布最新營收資訊，2026 年 6 月營收 1.45 億元，月 增 10.57%，較去年同期成長 22.99%；累計 1-6 月營收 7.84 億元，年增率 22.73%。
鉅橡 2026 年第二季營收 4.19 億元，季增 15.13%，年增 24.14%。
鉅橡表示，目前整體訂單需求維持強勁，接單量持續較去年同期成長，尤其高階製程產品需求最為熱絡，產能利用率維持高檔，帶動 6 月營收較去年同期成長 22.99%。隨著 AI 帶動高階伺服器板與 ABF 載板規格持續升級，鉅橡憑藉深厚技術實力與穩定品質優勢，已成為多家 ABF 載板大廠的主要供應商，進一步鞏固高階 PCB 材料市場地位。
鉅橡進一步表示，今年上半年兩岸市場需求同步增溫，台灣及中國大陸業績皆較去年同期成長約 20-30%，顯示 AI、高速運算及電子產業升級所帶動的需求持續擴大。而隨著 PCB 產業傳統旺季即將來臨，客戶拉貨動能可望進一步升溫，公司審慎樂觀看待第三季營運表現。
面對持續增加的訂單需求，鉅橡除透過生產調度與人力支援提升供貨效率外，也持續優化產能配置，並積極推進新廠建置計畫，以強化整體供應能力。隨著營收規模持續擴大及產能利用率維持高檔，規模經濟效益逐步發酵，加上高階產品出貨占比提升與產品組合持續優化，雖原物料價格仍處高檔，但整體獲利結構仍維持穩健，有助於進一步支撐毛利率表現與獲利能力，並為未來營運成長奠定長遠基礎。
鉅橡 2026 年第一季營收 3.64 億元，毛利率 26.28%，季減 0.12 個百分點，年增 4.56 個百分點，稅後首季稅後純益 4247 萬元，與上季相當，年增 1.1 倍，每股純益 0.52 元。
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