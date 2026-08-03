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毅嘉7月營收11.7億元創今年新高 下半年營運持續攀高

鉅亨網記者吳承諦 台北

軟板廠毅嘉 (2402-TW) 7 月營收達 11.7 億元，受惠客戶強勁需求，年增 24%，單月營收續創今年新高；累計前 7 月營收 72.5 億元，年增 24%；毅嘉表示，隨著車用需求強勁，新廠效應發酵，看好下半年營運持續攀峰。

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毅嘉7月營收11.7億元創今年新高 下半年營運持續攀高。(圖：shutterstock)

毅嘉 7 月營收達 11.7 億元，月增 2.8%，年增 24%，其中電子模組產品約 8.6 億元，整合模組產品約新台幣 3.1 億元 ；累計前 7 月營收 72.5 億元，年增 24%；


展望未來，毅嘉表示，目前客戶在車用及消費性電子產品的需求仍然堅韌，馬來西亞新廠的營運效益亦可望逐月發酵，預期毅嘉科技下半年度的營運將可續攀高峰。


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