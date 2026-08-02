鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-08-02 15:09

國道ETC整案輸出至印度，背後推手遠通攜手眾台廠成功輸出新南向。(圖:遠通提供)

遠通表示，首座指標性門架座落於印度總理莫迪家鄉古吉拉特邦蘇拉特市，位於鄰近區域門架亦於今 (2026) 年 6 月順利通車，成為台灣 ETC 技術繼泰國之後，再度成功輸出海外、落地新南向的重要里程碑。

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遠通副總經理吳忠潔表示，本次突破不僅展現台灣智慧交通實力，更得益於工程會及高公局在政策指導與國際推廣上的堅實後盾，成功打造公私協力輸出模式，面對印度政府計畫在一年內將全國 1,400 座傳統收費站中的 10%(約 140 個站點) 轉型為 MLFF ETC 系統，團隊將持續參與，將台灣國道數位轉型的成功經驗推廣至國際。

吳忠潔指出，印度國道路網長度超過 4.5 萬公里，高居全球第二，規模約為台灣 48 倍，印度政府預計全面布局超過 1,000 座電子收費區位，並自 2026 年起加速數位轉型。

吳忠潔強調，印度約在 10 年前開始導入與台灣相同的 RFID 收費技術 FASTag，但在全面轉型自由流收費前，車輛仍須駛入傳統收費站，並依賴柵欄管制，常因扣款失敗或人為因素造成壅塞，台灣自 2013 年起即全面實現無柵欄的多車道自由流電子收費，車輛無需減速即可完成扣款，遠創智慧憑藉台灣成功經驗，於 2020 年在印度加勞恩達市通過 POC 概念驗證，並於 2025 年正式取得建置案。

據印度官方統計，蘇拉特市收費站門架 5 月通車首日，即引導超過 41,500 輛車次以高速「無感」通過，大幅改善過往收費站前瓶頸壅塞；第 2 座位於加勞恩達市的門架亦於 6 月正式通車，進一步落實免減速的高速公路旅行體驗，印度公路管理局主席聖托什・庫馬爾・亞達夫也公開表示，導入 MLFF 收費系統是印度公路現代化的重要里程碑，將有助建立更高效、透明且使用者友善的電子收費生態系，推動印度智慧交通普及化。

吳忠潔說，印度交通環境與台灣差異甚大，建置過程中須克服車種複雜與極端氣候兩大挑戰。相較台灣國道車種較單純，印度道路車種從 4 輪小車到 20 多輪大型貨車皆有，且部分車種如兩輪嘟嘟車等屬免收費對象，因此門架系統必須結合高速車牌辨識、AI 車軸與車型辨識，與雷射雷達 (LiDAR) 感測器，在高速車流中即時辨識多種車型並篩除免收費車輛。