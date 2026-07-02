鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-02 10:01

屬台積電 (2330-TW) 供應鏈的迅得 (6438-TW) 2026 年 6 月營收 5.93 億元，月增 0.09%，年減 3.13%，第二季營收 18.24 億元創新高，年增 11.78%；迅得擁有在半導體及 PCB 設備需求雙重成長動能，同時，迅得在 PCB 設備指向高階產品廠商的需求，也與臻鼎 - KY(4958-TW) 及景碩 (3189-TW) 有大單在確立中。

迅得 2026 年上半年營收 35.68 億元，年增 11.99%，2026 下半年預估在出貨產品組合的有利因素加持下，半導體相關設備出貨上將明顯成長，同時，更預估 2026 全年半導體業務將過半，2027 年也將維持此一營運態勢。也還有包括日月光 (3711-TW) 及晶圓大廠的大力拉貨。

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迅得在今年第一季營收爲 17.45 億元，稅後純益 1.45 億元，每股純益 1.76 元，第二季單營收 18.24 億元，在出貨產品組合、匯率有利及收回逾期帳款挹注之下，法人估迅得 2026 年第二季營收、獲利可望再較首季增加。

對於 2026 年下半年的業務面，迅得與臻鼎 – KY、 景碩正有大單洽談中，以臻鼎 2026 年 500 億元的資本支出在中國大陸、台灣及泰國而言，迅得如拿下其設備訂單，將有大受益。