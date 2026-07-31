鉅亨速報 - Factset 最新調查：雪佛龍(CVX-US)EPS預估上修至14.8元，預估目標價為220.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對雪佛龍(CVX-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.58元上修至14.8元，其中最高估值18.1元，最低估值8.5元，預估目標價為220.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|18.1(18.1)
|16.35
|15.01
|16.18
|最低值
|8.5(8.5)
|6.32
|8.65
|10.76
|平均值
|14.64(14.59)
|12.59
|12.57
|13.37
|中位數
|14.8(14.58)
|12.93
|12.62
|13.23
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2,634.48億
|2,206.02億
|2,189.01億
|2,185.66億
|最低值
|2,031.47億
|1,867.10億
|1,381.00億
|2,170.20億
|平均值
|2,264.17億
|2,050.88億
|2,019.90億
|2,177.93億
|中位數
|2,257.99億
|2,042.11億
|2,078.43億
|2,177.93億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.14
|18.28
|11.36
|9.72
|6.63
|營業收入
|1,562.91億
|2,363.68億
|1,972.17億
|1,934.71億
|1,845.34億
詳細資訊請看美股內頁：
雪佛龍(CVX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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