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鉅亨速報 - Factset 最新調查：雪佛龍(CVX-US)EPS預估上修至14.8元，預估目標價為220.00元

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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對雪佛龍(CVX-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.58元上修至14.8元，其中最高估值18.1元，最低估值8.5元，預估目標價為220.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值18.1(18.1)16.3515.0116.18
最低值8.5(8.5)6.328.6510.76
平均值14.64(14.59)12.5912.5713.37
中位數14.8(14.58)12.9312.6213.23

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2,634.48億2,206.02億2,189.01億2,185.66億
最低值2,031.47億1,867.10億1,381.00億2,170.20億
平均值2,264.17億2,050.88億2,019.90億2,177.93億
中位數2,257.99億2,042.11億2,078.43億2,177.93億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.1418.2811.369.726.63
營業收入1,562.91億2,363.68億1,972.17億1,934.71億1,845.34億

詳細資訊請看美股內頁：
雪佛龍(CVX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCVX

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