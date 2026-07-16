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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Iris Energy Ltd(IREN-US)EPS預估下修至-0.41元，預估目標價為82.50元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Iris Energy Ltd(IREN-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.39元下修至-0.41元，其中最高估值-0.1元，最低估值-1.34元，預估目標價為82.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.1(-0.1)2.697.011.87
最低值-1.34(-1.34)-2.46-0.210.54
平均值-0.51(-0.5)0.162.511.2
中位數-0.41(-0.39)0.111.621.2

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.78億34.69億85.28億140.34億
最低值6.79億19.11億35.62億46.12億
平均值7.21億27.83億53.29億93.14億
中位數7.17億27.54億45.85億92.98億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS-7.44-2.11-0.190.27
營業收入4,282萬5,080萬1.23億3.21億

詳細資訊請看美股內頁：
Iris Energy Ltd(IREN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSIREN

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