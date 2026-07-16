鉅亨速報 - Factset 最新調查：Iris Energy Ltd(IREN-US)EPS預估下修至-0.41元，預估目標價為82.50元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Iris Energy Ltd(IREN-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.39元下修至-0.41元，其中最高估值-0.1元，最低估值-1.34元，預估目標價為82.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.1(-0.1)
|2.69
|7.01
|1.87
|最低值
|-1.34(-1.34)
|-2.46
|-0.21
|0.54
|平均值
|-0.51(-0.5)
|0.16
|2.51
|1.2
|中位數
|-0.41(-0.39)
|0.11
|1.62
|1.2
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.78億
|34.69億
|85.28億
|140.34億
|最低值
|6.79億
|19.11億
|35.62億
|46.12億
|平均值
|7.21億
|27.83億
|53.29億
|93.14億
|中位數
|7.17億
|27.54億
|45.85億
|92.98億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-7.44
|-2.11
|-0.19
|0.27
|營業收入
|4,282萬
|5,080萬
|1.23億
|3.21億
詳細資訊請看美股內頁：
Iris Energy Ltd(IREN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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