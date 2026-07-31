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盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.41%，報382.03美元

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Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間31日21:59股價下跌21.84美元，報382.03美元，跌幅5.41%，成交量987,551（股），盤中最高價397.53美元、最低價381.74美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.26%
  • 近 1 月：-21.61%
  • 近 3 月：-9.52%
  • 近 6 月：-14.64%
  • 今年以來：-40.06%

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美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

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Applovin Corp - Class A388.055-3.92%

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