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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Infrastructure Partners L.P - UnitBIP-US的目標價調升至45元，幅度約4.65%

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Brookfield Infrastructure Partners L.P - Unit(BIP-US)提出目標價估值：中位數由43元上修至45元，調升幅度4.65%。其中最高估值57元，最低估值37元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予Brookfield Infrastructure Partners L.P - Unit評價：積極樂觀10位、保持中立2位、保守悲觀0位。

Brookfield Infrastructure Partners L.P - Unit今(31日)收盤價為41.74元。近5日股價上漲4.65%，標普指數上漲0.4%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股BIP市場預估目標價

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Brookfield Infrastructure Partners L.P - Unit41.74-1.53%

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