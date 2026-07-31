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盤中速報 - 超微半導體(AMD-US)大漲5.91%，報514.07美元

鉅亨網新聞中心

超微半導體(AMD-US)截至台北時間31日21:30股價上漲28.68美元，報514.07美元，漲幅5.91%，成交量1,466,920（股），盤中最高價514.86美元、最低價506.80美元。

美股指數盤中表現

超微半導體(AMD-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-10.06%
  • 近 1 月：-16.44%
  • 近 3 月：+36.93%
  • 近 6 月：+105.04%
  • 今年以來：+126.65%

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美股美股盤中盤中速報超微半導體

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