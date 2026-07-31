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盤中速報 - 安謀控股公司(ARM-US)大漲7.07%，報258.62美元

鉅亨網新聞中心

安謀控股公司(ARM-US)截至台北時間31日21:30股價上漲17.08美元，報258.62美元，漲幅7.07%，成交量471,278（股），盤中最高價259.53美元、最低價257.54美元。

美股指數盤中表現

安謀控股公司(ARM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-14.66%
  • 近 1 月：-31.88%
  • 近 3 月：+14.84%
  • 近 6 月：+129.25%
  • 今年以來：+120.97%

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安謀控股公司244.61+1.27%

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