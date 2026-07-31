盤中速報 - 費城半導體大漲3.66%，報11716.72點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間31日09:30，費城半導體上漲413.73點（或3.66%），暫報11716.72點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.43%
- 近 1 月：-20.66%
- 近 3 月：+7.61%
- 近 6 月：+41.31%
- 今年以來：+59.58%
焦點個股
費城半導體成分股以芯源系統(MPWR-US)領漲。芯源系統(MPWR-US)上漲14.29%；連貫(COHR-US)上漲9.81%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲7.83%；安謀控股公司(ARM-US)上漲7.4%；安可(AMKR-US)上漲6.14%。
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