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盤中速報 - 費城半導體大漲3.66%，報11716.72點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間31日09:30，費城半導體上漲413.73點（或3.66%），暫報11716.72點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-8.43%
  • 近 1 月：-20.66%
  • 近 3 月：+7.61%
  • 近 6 月：+41.31%
  • 今年以來：+59.58%

焦點個股


費城半導體成分股以芯源系統(MPWR-US)領漲。芯源系統(MPWR-US)上漲14.29%；連貫(COHR-US)上漲9.81%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲7.83%；安謀控股公司(ARM-US)上漲7.4%；安可(AMKR-US)上漲6.14%。


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費城半導體11432.671.15%
芯源系統1426.765+8.40%
連貫268.945+7.98%
邁威爾科技192.39+4.96%
安謀控股公司244.61+1.27%
安可50.78+5.22%

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