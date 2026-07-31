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盤中速報 - 邁威爾科技(MRVL-US)大漲8.77%，報199.38美元

鉅亨網新聞中心

邁威爾科技(MRVL-US)截至台北時間31日21:30股價上漲16.08美元，報199.38美元，漲幅8.77%，成交量1,526,056（股），盤中最高價199.38美元、最低價199.38美元。

美股指數盤中表現

邁威爾科技(MRVL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-12.43%
  • 近 1 月：-38.47%
  • 近 3 月：+10.99%
  • 近 6 月：+132.26%
  • 今年以來：+115.7%

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