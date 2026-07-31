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盤中速報 - 芯源系統(MPWR-US)大漲13.46%，報1493.38美元

鉅亨網新聞中心

芯源系統(MPWR-US)截至台北時間31日21:30股價上漲177.2美元，報1493.38美元，漲幅13.46%，成交量40,311（股），盤中最高價1499.00美元、最低價1490.01美元。

美股指數盤中表現

芯源系統(MPWR-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-5.8%
  • 近 1 月：-4.79%
  • 近 3 月：-18.47%
  • 近 6 月：+17.08%
  • 今年以來：+45.22%

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美股美股盤中盤中速報芯源系統

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