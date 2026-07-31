鉅亨速報 - Factset 最新調查：空氣化工產品公司(APD-US)EPS預估上修至13.44元，預估目標價為350.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對空氣化工產品公司(APD-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.23元上修至13.44元，其中最高估值13.5元，最低估值13.13元，預估目標價為350.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.5(13.34)
|14.75
|16.43
|18.75
|最低值
|13.13(13.1)
|14
|15.2
|18.75
|平均值
|13.37(13.23)
|14.41
|15.67
|18.75
|中位數
|13.44(13.23)
|14.44
|15.57
|18.75
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|129.33億
|141.69億
|149.27億
|164.52億
|最低值
|125.94億
|128.30億
|132.34億
|164.52億
|平均值
|127.66億
|134.98億
|143.06億
|164.52億
|中位數
|127.53億
|134.95億
|143.91億
|164.52億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|9.43
|10.14
|10.33
|17.18
|-1.77
|營業收入
|103.22億
|126.99億
|125.99億
|121.01億
|120.38億
詳細資訊請看美股內頁：
空氣化工產品公司(APD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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