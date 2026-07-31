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鉅亨速報 - Factset 最新調查：空氣化工產品公司(APD-US)EPS預估上修至13.44元，預估目標價為350.00元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對空氣化工產品公司(APD-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.23元上修至13.44元，其中最高估值13.5元，最低估值13.13元，預估目標價為350.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值13.5(13.34)14.7516.4318.75
最低值13.13(13.1)1415.218.75
平均值13.37(13.23)14.4115.6718.75
中位數13.44(13.23)14.4415.5718.75

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值129.33億141.69億149.27億164.52億
最低值125.94億128.30億132.34億164.52億
平均值127.66億134.98億143.06億164.52億
中位數127.53億134.95億143.91億164.52億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS9.4310.1410.3317.18-1.77
營業收入103.22億126.99億125.99億121.01億120.38億

詳細資訊請看美股內頁：
空氣化工產品公司(APD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAPD

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