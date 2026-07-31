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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估上修至2.2元，預估目標價為46.37元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.16元上修至2.2元，其中最高估值3.13元，最低估值1.73元，預估目標價為46.37元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.13(3.17)5.685.134.86
最低值1.73(1.73)2.122.762.83
平均值2.26(2.25)3.13.723.9
中位數2.2(2.16)2.823.754.11

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值29.52億41.89億42.61億41.55億
最低值21.85億24.85億30.74億39.04億
平均值24.69億31.07億35.76億40.69億
中位數24.77億29.47億35.55億41.47億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.170.090.530.702.11
營業收入8.24億8.21億10.23億13.47億18.09億

詳細資訊請看美股內頁：
阿拉莫斯黃金(AGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAGI

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