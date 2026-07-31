鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估上修至2.2元，預估目標價為46.37元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.16元上修至2.2元，其中最高估值3.13元，最低估值1.73元，預估目標價為46.37元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.13(3.17)
|5.68
|5.13
|4.86
|最低值
|1.73(1.73)
|2.12
|2.76
|2.83
|平均值
|2.26(2.25)
|3.1
|3.72
|3.9
|中位數
|2.2(2.16)
|2.82
|3.75
|4.11
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|29.52億
|41.89億
|42.61億
|41.55億
|最低值
|21.85億
|24.85億
|30.74億
|39.04億
|平均值
|24.69億
|31.07億
|35.76億
|40.69億
|中位數
|24.77億
|29.47億
|35.55億
|41.47億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.17
|0.09
|0.53
|0.70
|2.11
|營業收入
|8.24億
|8.21億
|10.23億
|13.47億
|18.09億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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